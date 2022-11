El Pampa Sosa | Ricordo Maradona con il sorriso | Diego non sarà mai dimenticato

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roberto Carlos,ex attaccante del Napoli,è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv,ecco le sue parole : "Due anni fa, alla morte di, ho pianto per una settimana come un bambino. Oggi locon il, come ci ha abituato, preferisco dire che è in giro ovunque, nonmai. Cosa avrebbe detto del Mondiale in Qatar? Lui combatteva contro tutti, sapeva trovare le parole giuste anche con una battuta, in questo torneo sono accadute cose che vanno al di là dello sport,avrebbe detto certamente la sua, soprattutto per ciò che riguarda i diritti civili. L’Argentina? Forse la troppa pressione ha giocato un brutto scherzo, la stampa ha scaricato molta tensione anche su Messi, Di Maria, Otamendi, sul ...