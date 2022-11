Ecuador | tegola Valencia | esce per infortunio

(Di venerdì 25 novembre 2022) Enner, attaccante dell’, è uscito pernel match contro l’Olanda. Ecco le sue condizioni Enner, attaccante dell’, è uscito pernel match contro l’Olanda. Il giocatore è stato subito medicato. Le prossime ore saranno decisive per capire se sarà disponibile per il prossimo match decisivo contro il Senegal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Padroni di casa sconfitti dall'per 2 a 0, decide una doppietta del capitano Enner Valencia: ... Bruttaper la Francia campione del mondo che dovrà fare a meno di Karim Benzema, ...Dopo la cerimonia di inaugurazione, si è conclusa la prima gara dei Mondiali di calcio 2022. Bruttaper la Francia campione del mondo che dovrà fare a meno di Karim Benzema, infortunatosi in allenamento. Manuel Neuer, portiere della Germania, ha ribadito che indosserà la fascia da capitano '...Olanda-Ecuador le pagelle e il tabellino della partita. Ecco com'è andata la seconda sfida del girone A per la seconda giornata del mondiale.Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali 2022, Inghilterra-Iran 3-0: brutto infortunio per il portiere Beiranvand. LIVE ...