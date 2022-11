È come ritornar bambino

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 novembre 2022) Se devo dirvi la verità, non avevo la minima idea di cosa scrivere in questo editoriale. Guardavo l’ultima puntata di Smackdown e mi scivolava addossoacqua piovana, senza che mi desse uno stimolo o uno spunto di riflessione. Mi hanno salvato gli ultimi 10 minuti dello show. Per fortuna mia, e per fortuna (o sfortuna, decidete voi) vostra. Si perché in quei fatidici 10 minuti sono tornato. Ho vissuto emozioni e sensazioni che non vivevo, guardando il Wrestling sia chiaro, da un bel po’. Ad occhio e croce, da quando ero adolescente e mi emozionava vedere l’Evolution fare piazza pulita a Raw. Insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti da allora… Innanzitutto parto col botto: a me l’idea dei War Games piace davvero tanto. Non è in sé la novità ad attirarmi, ma un concept comunque in grado di dire la sua, e una rivalità di spessore ...