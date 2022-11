Drag Race Italia | occhi puntati su Giovanni | il membro della Pit Crew protagonista della mini challenge

(Di venerdì 25 novembre 2022) La sesta puntata diè ormai disponibile su Discovery+ e se la maxiha coinvolto i membrisquadra di calcio Lupi Roma per un makeover; ilè stato il corpo – letteralmente – del biondoPitBoschini. Le sei regine rimaste in gara sono state chiamate ad indovinare col solo gusto vari ingredienti posizionati lungo il corpo del ballerino. “Siete affamate?” – ha chiesto ironicamente Tommaso Zorzi – “Perché oggi il menu propone: crema di nocciole (meglio conosciuta come Nutella), zucchina, gorgonzola, aglio, maionese, cetriolo, senape, burro d’arachidi, ...

Nella HERstory della seconda stagione diItalia è appena arrivata una svolta : la sesta puntata, in onda su Discovery+ il 24 novembre, si aggiudica di gran lunga il primato di miglior episodio di questo nuovo capitolo . Funziona ...Shangela è probabilmente una dellequeen più famose di RuPaul'se quest'anno, come già vi avevo detto, ha preso parte al cast di Dancing With The Stars in coppia col ballerino Gleb Savchenko . >>> Settimana del Black Friday Fino al 40 % di sconto Puntata ...Sarà la versione generalista del predecessore Drag race Italia, in onda su Discovery+ ed è stato presentato con orgoglio dal direttore dell'intrattenimento Rai, Stefano Coletta, in una lunga ...La makeover challenge della squadra di calcio a 5 Lupi Roma regala allo show un episodio da fuoriclasse. Con un giudice ospite d'eccezione, Claudia Gerini ...