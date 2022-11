Dotto su Luis Enrique | a Roma la ferocia della piazza lo ridusse a una larva Cade e si rialza sempre

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport Giancarlofirma un ritratto del commissario tecnicoSpagna,, la cui Spagna, al debutto al Mondiale in Qatar, ha fatto faville battendo il Costa Rica 7-0. Sette gol di rara bellezza, scrive, come le sette partite cheha dichiarato di essere venuto a vincere. “Sfrontato? No, leale. Come”. Perchéè “acqua pura, acqua chiara. Un uomonudo al cospetto delle cose che accadono“. Oltre che un uomo estremo, che non conosce mezze misure: “dalle sue parti c’èqualcosa che esonda, lo crivella”.scrive: “Che gli spacchino da calciatore la faccia con una gomitata, che lo ...