Donnamaria scopre il “segreto” di Oriana e Antonino | “Se questa cosa esce…”

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo le frasi dette a metà, le confessioni nel bagno e le supposizioni dei telespettatori, adesso al GF Vip è venuta fuori la verità sulle notti traMarzoli eSpinalbese. A scoprire tutto è stato Edoardo, che ha fatto delle domande precise alla spagnola. “Ti sei lasciata davvero? Ma quindi è successo quello sotto le coperte? Quello intendo, il fatto completo. Ah si? Oddio e poi dopo ti ha mollata con ladella Ferrari e Porsche? Ma veramente? Come avete fatto, come si fa qui dentro? No ma veramente? Mamma mia ragazzi. Però sei scema, Antonella non si sarebbe mai concessa se avesse avuto dubbi su di me. Antonella tu lo sapevi? E perché non me l’hai detto? Se Antonella non fosse stata sicura non sarebbe andata oltre e non va comunque anche adesso”. Adesso sappiamo che sotto le coperte non ...