Dieta | tutti i consigli per una corretta alimentazione

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nel mondo dell’, ogni giorno si parla di diete speciali, miracolose, di alimenti “brucia-grassi”, di cibi essenziali per dimagrire. Gran parte di queste informazioni, alla luce di controlli e verifiche scientifiche, si rivelano fasulle ma si diffondono comunque, creando dei veri e propri miti. Con la Dott.ssa Giannina Percassi, dietista di Habilita Clusone, abbiamo preso in esame alcune delle credenze più diffuse per capire se si tratti di informazioni corrette.“La frutta è un alimento dietetico e può essere consumata in grandi quantità” La frutta dovrebbe essere tra i protagonisti del regime alimentare, ma senza eccessi perché è un alimento zuccherino, favorisce il gonfiore addominale, rallenta la digestione e può alterare la glicemia e l’equilibrio di trigliceridi. Se nea l’assunzione al mattino o dopo l’attività fisica.“Gli ...