Diego Jr da brividi | “Cancellerei questo giorno dalla mia vita | ma faccio una promessa a papà”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il 25 novembre non è unqualunque a Napoli e per ogni appassionato di calcio, che oggi ricordano la scomparsa diArmando Maradona. In questi istanti la città sta omaggiando il suo eroe con diverse celebrazioni, tra cui quella in corso al famoso murales nei quartieri spagnoli. Diversi gli omaggi per il campione argentino e non poteva mancare la presenza di suo figlio,Armando Maradona Jr. “Il fatto che ci sia tanto amore nei confronti di mio padre, allieva un po’ il nostro dolore”, ha ammessoJr. “è unche io, non se lo meritava. Sicuramente è dura, ma dobbiamo andare avanti. La città e la gente di Napoli e argentina lo ricordano tutti i giorni, oggi è untriste che mi ricorda delle ...