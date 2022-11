Diario Qatar 2022 | day 5 | il Qatar saluta i Mondiali Impresa Iran | che ora sogna gli ottavi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Doha – La quinta giornata deisi conclude subito con un verdetto: il, padrone di casa,dopo appena 2 partite a causa della sconfitta del Senegal per 1-3, ma anche a causa dell’1-1 tra. Olanda ed Ecuador. Solo 2 volte nella storia è accaduto che la Nazionale ospitante uscisse subito (SudAfrica, 2010). L’trova l’giocando una grande gara contro un Galles troppo arrendevole: gliiani trionfano 2-0. In serata 0-0 tra Usa e Inghilterra. In aggiornamento…

Il Faro online

