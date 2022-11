Diabolik - Ginko all' attacco! | Bellucci e Mastandrea | Una coppia sensuale perché gioca con la morte

(Di venerdì 25 novembre 2022) Intervista a Monicae Valerio, interpreti di Altea einall', secondo film della trilogia dei Manetti Bros. ispirata al fumetto delle sorelle Giussani. In sala. Per fare concorrenza alla splendidaformata daed Eva Kant, interpretati da Giacomo Gianniotti e Miriam Leone, ci voleva un duo altrettanto affascinante. Valerioe Monicanegli eleganti panni die Altea possono accettare la sfida senza problemi. Inall', nelle sale dal 17 novembre, secondo capitolo della trilogia ispirata ai fumetti delle sorelle Giussani firmata dai Manetti ...

Apre al quarto posto Gli occhi del Diavolo , con 37 mila euro, mentre chiude la top - fiveall'attacco! ; con 26 mila euro e un totale di 711 mila euro. Al sesto posto sale Strange ...Non venga vista come una diminutio dal cantante di origine tarantina sapere che la sua Se mi vuoi, creata per valorizzare ancora di più la colonna sonora diall'attacco! , ( QUI ...Intervista a Monica Bellucci e Valerio Mastandrea, interpreti di Altea e Ginko in Diabolik - Ginko all'attacco!, secondo film della trilogia dei Manetti Bros. ispirata al fumetto delle sorelle Giussan ...