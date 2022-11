Di Paola “Squadra paralimpica top | fiducioso per Parigi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un anno faticoso ma molto positivo. Sul gradino più alto del podio metto lache si è guadagnata con due anni di anticipo la qualificazione per le Olimpiadi di”. Il presidente della federazione italiana Sport equestri Marco Diripercorre il 2022 dello sport che rappresenta, aggiungendo che “tutte le discipline sono andate molto bene. Il salto ostacoli, la disciplina più seguita, ha fatto una stagione non felicissima a livello individuale, ma si è riscattata ai Mondiali e ci ha riportato in prima divisione con la vittoria del girone europeo. Il completo si è difeso e anche tutte le altre discipline sono riuscite a portare medaglie sia a livello junior che senior e quindi siamo soddisfatti” ha detto all'Italpress il numero uno della Fise, impegnata quest'anno ...