Dal 10 dicembre ' Il Pezzo' | libro d' esordio di Carmen Cos

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Disponibile dal 10 novembre in tutte le librerie e in formato Ebook il romanzo d'diCos 'Il'. Iledito da Bookabook è composto da nove racconti semi-indipendenti. Diversi stili di scrittura ma un tema comune: alla soglia dei loro quarant'anni, i protagonisti si trovano a un bivio tra i ricordi della gioventù e la sensazione di pace e realizzazione dell'età adulta. Nel romanzo i personaggi affrontano la vita stupendosi della loro stessa maturità e lucidità, che non esistevano in quel mondo di ventenni a cui cercano di restare irragionevolmente abbarbicati. “Ilracconta le storie di giovani intrappolati in un corpo da quarantenni – dichiaraCos -. I personaggi non rifiutano apertamente il tempo che passa e la loro ...

Ipsoa

Presentato il pacchetto di misure adottateCampidoglio per facilitare gli spostamenti nel periodo natalizio Bus e metro gratis a Roma per ...Campidoglio per il periodo di Natale (82022 - 8 ...Disponibile10 novembre in tutte le librerie e in formato Ebook il romanzo d'esordio di Carmen Cos 'Il Pezzo'. Il libro edito da Bookabook è composto da nove racconti semi - indipendenti. Diversi stili di ... Fondo nuove competenze: domande dal 13 dicembre per finanziare la formazione Riparte la stagione teatrale alla Sala Keys di Pioppi. Un cartello ricco di eventi e soprattutto di qualità. Si parte il 2 dicembre ...Una commedia brillante Forse. Un thriller psicologico di coppia Fuocherello. Una seduta di terapia per coppie in crisi e in cerca di emozioni per ripartire Beh, ci siamo vicini. Ecco Vicini ...