Da Tirana a Giarre | Adrian Paci e il ruolo rigenerativo dell’arte

(Di venerdì 25 novembre 2022) Una scrittura indecifrabile nel cuore di un parco rigoglioso, situato a(Catania). L’opera Compito #1 di, noto artista albanese che da tempo vive a Milano e ha ormai esposto in tutte le principali rassegne artistiche del mondo, si presenta come un codice da decifrare, una formula segreta, un messaggio criptato capace al contempo di dialogare con la natura e di sfidare gli uomini, di comunicare senza dire, di imporsi senza imporre né un senso né, trattandosi di un mosaico a pavimento, una direzione di percorrenza. È un’abilità concessa a pochi, quella di creare un linguaggio averbale eppure eloquente. Peraltro,questi segni non li ha davvero inventati: piuttosto li ha rigenerati, posizionando in un contesto espositivo i tratti enigmatici dei quaderni di Maurizio, un soggetto problematico che ...