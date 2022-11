Da mercoledì la ristampa dello speciale Gazzetta d' Asti dedicato al Santo Padre

(Di venerdì 25 novembre 2022) A poche ore dalla sua uscita martedì, il nostrosul Papa è andato subito esaurito nelle edicole. Un successo editoriale che testimonia quanto sia amato il: in tanti hanno voluto ...

LA NAZIONE

, 30 novembre, in edicola uscirà ladel numero speciale dedicato a Papa Francesco, sempre a 1 euro. Ricordiamo che gli abbonati non riceveranno lo speciale.... Tecnologia martedì,giovedì e venerdì 9/12 15/18 Musica martedì,giovedì ... il suo primo romanzo, ora giunto alla quinta. Nel 2019 il Teatro Stabile d'Abruzzo (con ... "Prato com’era" Domani in regalo il secondo libro