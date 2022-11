L'Eco di Bergamo

una circolare qualcheprima che informa i genitori che il giorno x, ad esempio il 22 Novembre 2022, c'è un'assemblea sindacale dei docenti della scuola. Pertanto i bambini escono prima, ...la 16esima edizione della Festa di San Martino, due serate dedicate alla cucina tipica e vini di qualità. Il menù prevede: taglieri salumi, casoncelli, capù, cinghiale, strinù, ... Da Gorno arriva Natalino, l'albero delle festività si accenderà il 4 dicembre in centro città - Il video Il quinto posto per gli arrivi e il quarto per le presenze ... Siamo fieri di appartenere a un territorio unico e straordinario, ma dobbiamo trasformare ogni giorno questo orgoglio in impegno concreto ...Non è un libro di banale politica. È un libro di prospettiva. Quella racchiusa in un detto arabo che Luca Zaia cita nel suo volume che già dal titolo dice tutto: ...