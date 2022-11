“D1eg0 eterno” | tra fiaccole e calcetto | Napoli ricorda Maradona a 2 anni dalla morte

(Di venerdì 25 novembre 2022)– Necrologi, fiaccolate e tornei diDiego Armandoa due, avvenuta il 25 novembre 2020. Da allora, se possibile, i tributi al Pibe de Oro in città si sono addirittura moltiplicati, a partire da quello più istituzionale: l’intitolazione dello stadio San Paolo, teatro delle gesta della squadra, di cuiera capitano, capace di vincere in pochidue scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Proprio l’esterno dello stadio Diego Armandoè il luogo scelto dagli ultras partenopei, tre gruppi organizzati in particolare, per una fiaccolata che stasera circonderà l’impianto. L’appuntamento è alle ore 21 nel ...

Non poteva mancare infine il tributo della Ssc Napoli, che questa mattina sui suoi profili social ufficiali ha pubblicato un post in memoria di Maradona accompagnato dalla scritta "D1eg0 eterno". Nel secondo anniversario della morte di Maradona, a Napoli chiuso per lutto lo storico Bar Nilo, che conserva un capello del Pibe ...