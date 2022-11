Curling | l’Italia si arrende alla Scozia | sfuma il bronzo agli Europei per Constantini e compagne

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022)non è riuscita nell’impresa di conquistare la meda di2022 difemminile. Le azzurre sono state sconfitte dper 9-5 nella finale per il terzo posto e sono così rimaste giù dal podio in questa rassegna continentale. La nostra Nazionale sperava di ripetere il risultato conseguito cinque anni fa, ma sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) ha tenuto testa a Rebecca Morrison esoltanto nella prima parte dell’incontro, salvo cedere di schianto dopo l’intervallo. Si tratta comunque di un risultato notevole per il quartetto guidato da Stefania, tornato ai vertici continentali e in grado di esprimersi ad altissimi livelli: resteranno nella mente le vittorie ...