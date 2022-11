Covid oggi Italia | 229 122 e 580 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 229.122 i nuovi contagi da Coronavirus indal 17 al 24 novembre in, secondo ille – regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 580. Si conferma il trend in crescita rispetto allascorsa. Il 17 novembre il totale dei casiera pari a 24.031.538 rispetto ai 24.260.660 del 24 novembre, i decessi totali sono passati da 180.518 a 181.098. Al 24 novembre i ricoverati con sintomi sono 7.613 rispetto ai 6.981 del 17 novembre (+632), mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 247 a 250 (+3). Il totale dei tamponi effettuati è pari a 257.057.363 contro 255.780.377 al 17 novembre, per un totale di 1.276.986 ...

I DATI DALLE REGIONI TOSCANA - Sono 2.074 i nuovi contagi da Coronavirus, 25 novembre 2022 in Toscana, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati ...... 'le risorse che sembrerebbero essere destinate alla sanità sono assolutamente insufficienti ed inadeguate, adle Regioni hanno un buco di 3,8 miliardi di euro per i costie di circa 2 ... Covid, le notizie. Bollettino: in Italia 229.122 casi e 580 morti in 7 giorni. LIVE Numeri ancora alti rispetto al numero di nuovi positivi al Covid e collegati alla pandemia in territorio pontino. Spiccano i 117 positivi di Latina e i ...Oggi in Puglia si registrano 1.299 nuovi casi di positività al Covid su 7.514 test giornalieri per una incidenza del 17,22%. Sono 5 le persone decedute. I nuovi casi sono ...