Covid oggi Basilicata | 824 contagi e nessun decesso | bollettino 25 novembre

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Insono 824 i nuovi casi di coronavirus, 252022, su un totale di 3.998 tamponi eseguiti, e non si registrano decessi per-19. Sono i dati delsettimanale della task force regionale per i giorni dal 18 al 24. Il tasso di positività è del 20,61%, in lieve aumento rispetto al 19,83%, della precedente settimana. L’incidenza su 100mila abitanti è 152,59 (nella precedente settimana 135,19). Nello stesso report sono state registrate 434 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 28 (-18) di cui 0 in terapia intensiva: 8 nell’ospedale di Potenza; 20 in quello di Matera. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica per pazienti-19 è pari all’8%, in calo rispetto al 14% ...