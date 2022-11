Covid nel Lazio | bollettino oggi 25 novembre | 3 059 nuovi casi | sette le vittime

...è di cauto ottimismo con il Pil della Germania che ha registrato un aumento più del previsto... Asia chiude mista, preoccupa ilin Cina Le aspettative di un ritmo meno aggressivo della stretta ...Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,6%. I casi a Roma città sono a quota 1.590. Scende il numero dei ricoveri in area medica. D'Amato: ...Roma, 25 nov. (askanews) - "Anche questa settimana cresce leggermente il tasso di incidenza di casi di covid-19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa intorno a 388 casi per 100.000 abitanti. L'Rt an ...In Casa si parla di amore e di relazioni e, dopo aver descritto la sua donna ideale, insieme a George e Antonella Luca Onestini racconta la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova. Rispondendo ...