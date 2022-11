Covid Italia oggi | Rt a 1 | 04 | incidenza sale a 388 casi ogni 100mila

Bassetti: 'Improbabile che il virus torni come lo abbiamo conosciuto' "La nuova 'onda' diinè cominciata '. Dopo settimane di calo dei contagi, i dati del monitoraggio settimanale dell'...Il momento economico e sociale non è facile per l', stando alle dichiarazioni di ieri del ... Asia chiude mista, preoccupa ilin Cina Le aspettative di un ritmo meno aggressivo della stretta ...Salgono incidenza settimanale ed Rt in Italia. Gli utlimi dati sulla pandemia e l'analisi di Ciccozzi sulla strategia Zero Covid ...ANCONA - Continua la risalita della curva dei casi Covid in Italia. «Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 388 ogni 100mila abitanti (18-24 novembre contro 353 ogni ...