Covid in Toscana | 5 morti | oggi 25 novembre E 2 074 nuovi contagi 498 i ricoverati 16 in terapia intensiva

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono 5 iper coronavirus, in252022. Si tratta di 3 donne e 2 uomini con età media di 89 anni. E sono 2.074 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 347 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.727 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

