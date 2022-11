Covid | il bollettino di oggi 25 Novembre 2022

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il consuetosettimanale sull’emergenzanel nostro Paese. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 229.122 nuovi casi di Coronavirus. Nello stesso arco temporale sono stati accertati 580 decessi. In aumento le terapie intensive (+3) e anche i ricoveri in reparti ordinari con un incremento di ben 632 unità. Segui ZON.IT su Google News.

