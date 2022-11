(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – La maggiore tendenza a uscire e ad affollare i negozi nella settimana del, e come accadrà per glidi Natale, “incideranno sull’aumento dei casi”, la cui curva è in salita anche questa settimana. Le situazioni di affollamentodi sanità pubblica e nel periodo invernale “sono unaper i”. Lo ha affermato Walter, docente di igiene all’Università Cattolica di Roma, commentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss), con i principali indicatori in salita. “Tutti gli eventi di aggregazione, come sappiamo, sono a rischio. Lo sarebbero meno se noi non fossimo, oggi, tra gli ultimi per copertura vaccinale ...

Adnkronos

... e come accadrà per glidi Natale, "incideranno sull'aumento dei casi", la cui curva è in salita anche questa settimana . Le situazioni di affollamento senza misure di sanità pubblica ...Nel post, la mobilità durante la giornata è tornata a distribuirsi come nel periodo pre pandemico. Glisono sempre più digitali : il dato dei titoli di viaggio comperati su sito web e ... Covid e acquisti Black Friday, Ricciardi: "Senza misure festa per virus" (Adnkronos) – La maggiore tendenza a uscire e ad affollare i negozi nella settimana del Black Friday, e come accadrà per gli acquisti di Natale, “incideranno sull’aumento dei casi Covid”, la cui curva ...La rivolta degli operai della FoxConn di Zhengzhou, in Cina, sta causando ritardi nella produzione di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.