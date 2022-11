Covid | 229 112 nuovi positivi e 580 decessi nell’ultima settimana

(Di venerdì 25 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 229.112 icasi diregistrati in Italia. Sono invece 580 le vittime registrate nello stesso periodo. E’ quanto emerge dai dati del bollettinole del Ministero della Salute. Il numero delle persone in terapia intensiva cresce di tre pazienti, raggiungendo quota 250. I ricoveri nei reparti ordinari sono 7.613, 632 in più della scorsa. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nella settimana che va dal 18 al 24 novembre sono stati censiti.135 nuovi casi, in crescita del ... Infine, nell'ultima settimana sono entrate in terapia intensiva208 persone, - 4,1% rispetto ...Le morti arrivano a fronte di.122 contagi , anche questi in salita rispetto a alla terza settimana di novembre, quando ad essere contagiati erano state 208.346 persone . Anche il tasso di ...Sono 229.122 i nuovi casi di Covid 19 e 580 i decessi nell'ultima settimana in Italia secondo i dati aggiornati del bollettino settimanale, pubblicato oggi dal ministero della Salute. Si conferma il ...Il 17 novembre il totale dei casi era pari a 24.031.538 rispetto ai 24.260.660 del 24 novembre, i decessi totali sono passati da 180.518 a 181.098 Sono 229.122 i casi di Covid 19 e 580 i morti nella s ...