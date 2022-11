Cosa nasconde? Cristiano Ronaldo beccato così | il video imbarazzante

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lo strano gesto dinel corso di Portogallo-Ghana, gara dei Mondiali di calcio di Qatar 2022 vinta dai lusitani per 3-2, ha scatenato la curiosità dei tifosi. Alla base c'è unpostato sui social in cui si vede il campione portoghese mettere le mani nei pantaloncini, cercando qualper lungh secondi. Dopo un po', CR7 tira fuori quale lo mette in bocca per mangiarlo. "Matiene i biscotti nelle mutande?" si chiede uno dei tanti utenti di Twitter che ha commentato ilrimbalzato da TikTok. Intanto, divenuto l'unico calciatore ad aver segnato in cinque diverse edizioni dei mondiali, non è più un calciatore del Mancherster United. Il suo futuro potrebbe essere in Arabia Saudita. Il ministro dello ...

Affaritaliani.it

... "Smascheramenti", il laboratorio creativo per bambini dai 7 ai 12 anni, ispirato alla stessa mostra, che accompagna i piccoli partecipanti a scoprirerivela la maschera e a ...... anche quando ha deciso di cantare in italiano (insolita per lei che aveva sempre cantato in ... Un nome che forse non dice molto ai più, ma che in realtàun prestigioso "lignaggio". ... Cosa nasconde Ronaldo nelle mutande CR7 si mette le mani nei pantaloncini e.. Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...Cristiano Ronaldo in Portogallo-Ghana dei Mondiali 2022 in Qatar fa uno strano gesto: si mette le mani nei pantalocini e... Calciomercato bomba su CR7 ...