Cosa ci ha detto il governo Ucraina | Padre Aleksey racconta | Blackout a Kiev E il freddo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ecco il video di, direttore di Radio Maria, che dacila guerra: "Siamo stati senza luce per due giorni. Alcuni giorni fa c'è stato un attacco di missili russi su tutta l'. Tutto il Paese è rimato senza luce. Adesso inla temperatura è quasi di zero gradi, fa. A Radio Maria non abbiamo avuto la luce per quasi trenta ore, non abbiamo avuto il collegamento a internet, eravamo senza telefonini, tante case sono rimaste senza acqua e senza riscaldamento. Radio Maria però funzionava grazie al grande generatore, ma tanti nostri ascoltatori non hanno avuto la possibilità di ascoltarci. Ieri ho fatto un viaggio di quasi seicento chilometri da Ternopil' fino a, ho visto queste città ...