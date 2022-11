Coronavirus in Italia | bollettino settimanale del 25 novembre | contagi in aumento

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono 229.122 i nuovi positivi al Covid registrati nella settimana dal 18 al 24(la settimana prima erano stati 208.346) mentre sono 580 i decessi nello stesso periodo di riferimento. Emerge dai dati deldel Ministero della Salute pubblicato oggi. In crescita la curva epidemica in. L’dei casi di positività registrati in sette giorni è del 10% (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).