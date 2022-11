Coppa Davis | l’Italia sembra spacciata contro il Canada per precedenti e ranking Le chiavi per ribaltare il pronostico

Impresa azzurra. L'Italia è in semifinale di: grazie al successo in doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli gli azzurri hanno battuto 2 - 1 gli Stati Uniti. I due italiani hanno superato con un doppio 6 - 4 l'inedita coppia formata ...Il canadese parte favorito e ha vinto anche l'unico precedente con Sonego . Una sfida, però, che ha poco valore, visto che si è giocata sulla terra rossa del Foro Italico e non sul cemento indoor che ...L'Australia, seconda nazione più titolata nella storia della Coppa Davis ha centrato la prima semifinale dal 2017. Per un posto in finale se la ...Grazie alle vittorie di Borna Coric e Marin Cilic in singolare la Croazia elimina la Spagna padrona di casa nei quarti di finale in Coppa Davis. In semifinale sfida all'Australia che ha… Leggi ...