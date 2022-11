Coppa Davis | Italia-Usa 2-1 | gli azzurri in semifinale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Serviva un'impresa ed impresa è stata. L'di Filippo Volandri, anche se orfana di Jannik Sinner e Matteo Berrettini (in panchina) rovina il giorno del Ringraziamento agli uomini di Mardy Fish, favoriti sulla carta, piazzando un meritato 2-1 che significadi. Dopo il successo di Sonego su Tiafoe, il marchio finale è del duo Fognini/Bolelli (vincitore dell'Australian Open 2015) che batte nel doppio decisivo Sock/Paul in due set con un doppio 6-4.

Berrettini, eccone un'altra: la proposta indecente durante laha lasciato di stucco il tennista romano. Non dovrebbe esserci bisogno di spiegare perché Matteo Berrettini sia ormai divenuto uno dei sex symbol più ambiti d'Italia. Tennisticamente ...Il N.1 canadese fa il suo contro Oscar Otte e rimanda il verdetto per l'ultimo posto in semifinale contro l'ItaliaQuarti di finale Germania - Canada 1 - 1 F. Auger - Aliassime (CAN) b. O. Otte (GER) 7 - 6(1) 6 - 4 Auger - Aliassime non emula il deludente compagno di nazionale Shapovalov: fa valere la ...Aspettando il doppio, Felix Auger-Aliassime risponde al direttore Scanagatta sul tie Italia-Usa e sull'eventuale semifinale ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...