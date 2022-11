Coppa Davis | Italia-Canada | il ranking dei giocatori e di squadra Gli azzurri inseguono | tutte le classifiche

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’si sta preparando per affrontare ilnella semifinale della2022, in programma sabato 26 novembre (a partire dalle ore 13.00) sul cemento indoor di Malaga. Glihanno battuto gli USA per 2-1 e se la dovranno vedere contro i temibili nordamericani, capaci di regolare la Germania per 2-1. Denis Shapovalov affronterà Lorenzo Sonego, mentre Felix Auger-Aliassime se la dovrà vedere con Lorenzo Musetti, a meno di una sorpresa da parte di Matteo Berrettini. Il doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli potrebbe essere risolutore. Iloccupa il sesto posto neldellacon 459,75 punti, mentre l’è settima con 445 punti. Lorenzo Musetti occupa il 23mo posto nel ...

L'Italia si sta preparando per affrontare il Canada nella semifinale della2022, in programma sabato 26 novembre (a partire dalle ore 13.00) sul cemento indoor di Malaga. Gli azzurri hanno battuto gli USA per 2 - 1 e se la dovranno vedere contro i temibili ...Borna Coric batte in due set Thanasi Kokkinakis (6 - 4 6 - 3) e regala alla Croazia il primo punto nella sfida contro l' Australia , prima semifinale delle Finals di2022 . Il croato ha avuto la meglio senza problemi grazie a un break nel game conclusivo del primo set e a quello nel sesto game del secondo parziale. PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV ...Sarà una partita diversa rispetto a giovedì ma lo spirito è buono". Così il capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri alla vigilia del match di semifinale di Coppa Davis contro il Canada. "La ...MALAGA - Nella sfida tra numeri 2, il croato Borna Coric regola agevolmente Thanasi Kokkinakis che fa quel che può. L'Australia ora nelle mani di De Minaur per continuare a sognare ...