Coppa Davis | impresa Italia | Fognini e Bolelli eliminano gli Usa! Sabato semifinale con il Canada

...d'argento in questaformato spray. Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno portato a casa il punto vincente contro gli Usa, e che sia stato merito del doppio è un omaggio allache fu, oggi ...L' Italia sfiderà il Canada nella semifinale delle Finals di2022 . I ragazzi di capitan Volandri hanno sconfitto contro pronostico gli Usa ed ora si trovano davanti un'altra nazionale nordamericana. Si tratta dei più quotati canadesi, che possono ...Il canadese parte favorito e ha vinto anche l'unico precedente con Sonego . Una sfida, però, che ha poco valore, visto che si è giocata sulla terra rossa del Foro Italico e non sul cemento indoor che ...Grazie alle vittorie di Borna Coric e Marin Cilic in singolare la Croazia elimina la Spagna padrona di casa nei quarti di finale in Coppa Davis. In semifinale sfida all'Australia che ha… Leggi ...