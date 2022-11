Coppa Davis | il Canada vola in semifinale | sfiderà l’Italia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Malaga – E’ ill’avversario delnelladiche si gioca sabato a Malaga. Nell’incontro di doppio Pospisil-Shapovalov hanno battuto in tre set i tedeschi Kravietz-Puetz (2-6, 6-3, 6-3) dando alil punto decisivo del 2-1, dopo un ora e 46 minuti di gioco. (Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Il Canada ora affronterà domani l'Italia in una sfida diche può diventare storica per i colori azzurri. La Nazionale italiana è priva di Jannik Sinner e Matteo Berrettini ma farà di ...... che al momento è infortunato e non può essere della partita, come dimostra questo video postato dall'account ufficiale dellastessa.In precedenza nel primo singolare, quello tra i numeri due, con una prestazione fantastica Lorenzo Sonego (n.45 Atp) ha sconfitto 6-3, 7-6(7), in poco meno di due ore di partita, Frances Tiafoe (n.19 ...Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Questa squadra di Coppa Davis può arrivare fino in fondo. Non vorrei fare l'uccello del malaugurio ma Musetti e Sonego possono battere chiunque". Lo dice ...