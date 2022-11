Conte posta un video contro la manovra di Giorgia Meloni. Così il leader del M5S smaschera le misure che mettono in ginocchio gli italiani

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladel Governoè stata approvata in Cdm, nella notte di martedì 22 novembre, ma ildel Movimento 5 Stelle, Giuseppe, non ci sta e hato sui suoi canali social unper denunciare tutte leche metteranno inle famiglie italiane nei prossimi mesi. Il presidente del M5S sulla: “Mette ingli” “In pandemiachiedeva al mio Governo 1000 euro per tutti con un click. Alla sua prima, in piena emergenza energetica, mette ingli”. È la didascalia che accompagna ilrealizzato dal ...

Conte ha postato un video in stile Love Actually contro la manovra approvata dal Governo Meloni che graverà economicamente sugli italiani.1' di lettura 25/11/2022 - Il leader del Movimento su Twitter: "In pandemia Giorgia Meloni chiedeva al mio Governo 1000 euro p ...