Conte in stile influencer elenca le promesse di Giorgia Meloni "non mantenute" VIDEO

(Di venerdì 25 novembre 2022) «In pandemiachiedeva al mio governo 1000 euro per tutti con un click. Alla sua prima manovra, in piena emergenza energetica, mette in ginocchio gli italiani». Lo scrive su twitter il...

Il Fatto Quotidiano

Mi dispiace solo se questoarrogante viene utilizzato anche con imputati che non hanno la possibilità di difendersi come faccio io'. "Premio faccia di bronzo del mese". Renzi azzannasui ...È il filmato - ininfluencer - cheha pubblicato ieri sui propri canali social. Il video in stile influencer di Giuseppe Conte: fa scorrere i fogli con le scritte senza parlare «In pandemia Giorgia Meloni chiedeva al mio governo 1000 euro per tutti con un click. Alla sua prima manovra, in piena emergenza energetica, mette in ...Conte ha postato un video in stile Love Actually contro la manovra approvata dal Governo Meloni che graverà economicamente sugli italiani.