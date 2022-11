Concorso presidi truccato | indagati 13 funzionari del Miur

pertruccato, questa la conclusione a cui sarebbe arrivata la procura della Repubblica di Roma, che dopo aver accumulato diverse prove documentali ha deciso di indagare per falso ......della Polizia Locale, che, come precisato dall'Amministrazione, ha già in atto una intensificazione dei servizi . Nel dare atto del dispiegamento di servizi specifici da parte dei...Inviate le notifiche di conclusione delle indagini preliminari, sotto la lente d'ingrandimento della procura di Roma ben 13 funzionari del Miur ...Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Udir, ha affermato che “dopo 7 anni, serve un concorso riservato bis per dirigente scolastico, la scuola ha bisogno di altri presidi. Pensiamo ...