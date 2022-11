Concorso presidi pilotato | indagati 13 funzionari del Ministero dell’Istruzione

(Di venerdì 25 novembre 2022) Secondo la Procura di Roma ci sono le prove a sostegno del fatto che ilnazionale per la selezione di 2.416sia stato truccato. La selezione pubblica è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre del 2017. Sono tredici idelper falso ideologico, tra febbraio e marzo del 2019 avrebbero infattii risultati delle prove d’esame. Secondo l’accusa, sarebbero almeno 64 i verbali truccati. Notificato ai 13del Miur l’avviso di conclusione della indagini preliminari, passo che precede la richiesta di rinvio a giudizio.truccato per vigili urbani: 26 perquisizioni all’alba, emessi 13 avvisi di garanzia Il...

Per la Procura di Roma ci sono le prove documentali che il concorso nazionale per selezionare 2.416 dirigenti scolastici, bandito sulla Gazzetta ufficiale il 23 novembre del 2017, sia stato truccato. Tredici funzionari del ministero dell'Istruzione sono indagati per falso ideologico. Il 'concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali' sarebbe dovuto servire a rimediare 2.416 posti vacanti. Si tratta di persone pescate anche dagli istituti tecnici «Cristoforo Colombo» e «Leonardo da Vinci». Nell'avviso di conclusione indagini della Procura contestati falso e truffa.