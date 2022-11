Comune di Salò | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeda indirizzare all’Area Servizi Finanziari, si tratta di personale in categoria C. Per questa Posizione viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diL'amministrazione comunale di(BS) indicepubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di unda destinare all'area servizi finanziari. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del...

