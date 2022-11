Come sta Lando Buzzanca | «È denutrito e deperito | mi ha detto “Amore | portami via da qui”»

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ieri il dottor Fulvio Tommaselli, medico dell’attore palermitano, ha denunciato su Facebook le condizioni dell’87enne, ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma dall’8 novembre scorso. L’attore è caduto dalla sedia a rotelle mentre si trovava in una Residenza per Anziani nella quale si trova dal 27 dicembre 2021. «Levoli cure dichiarate nel ricovero in Rsa dal 27 dicembre dell’anno scorso, hanno travolto un uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di sé stesso, sempre rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito e drammaticamente lucido», ha scritto Tommaselli. Oggi Francesca Della Valle, che ha una relazione condal 2016, parla in un’intervista a La Stampa di quello che sta succedendo all’attore. E della guerra giudiziaria con il figlio Massimiliano per ...