Come sta Gigi D’Agostino? Il primo selfie su Instagram a 8 mesi dalla malattia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 novembre 2022), noto deejay degli anni Novanta, non ha mai dato alcuna spiegazione riguardo la sua, ma dopodi silenzio è tornato in fotografia con un sorriso e un post, che fa sperare milioni di fan che le cose stiano andando per il meglio.D’Ag è tornato su, a un anno dall’annuncio della sua, probabilmente grave sentendo i toni dell’artista. Il noto deejay degli anni Novanta, appena un anno fa aveva scritto ai suoi fan di non stare bene e si era mostrato sofferente in una foto, mentre per camminare era arrivato ad avere bisogno di un supportoun girello. Nessuna spiegazione, nessuna nuova notizia, fino a qualche ora fa riguardo le sue condizioni di salute attuali. La salute di...