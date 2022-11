Come funziona il Superbonus 90 Quali novità | chi può richiederlo e come?

(Di venerdì 25 novembre 2022) C'è il rimborso dei crediti d'imposta in 10 rateannunciato, il Decreto Aiuti Quater del governo Meloni pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha ritoccato uno degli aiuti più criticati e senz'altro ...

Orizzonte Scuola

... che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR, per un numero di parti determinatosegue: " ...Dario Nardella , sindaco di Firenze , se dovesse spiegarel'abuso d'ufficio a un suo collega straniero, che gli direbbe 'Direi che i sindaci, in Italia, hanno molte più responsabilità che strumenti di governo. Non è un caso se da anni ... La Piattaforma dell’Alternanza e come funziona: il DS e l’informativa agli allievi La nuova social card è destinata ai redditi più bassi, fino a un massimo di 15mila euro di Isee familiare. Mancano i dettagli, ma è probabile che andrà a sostituire l'attuale carta acquisti dell'Inps.Dario Nardella, sindaco di Firenze, se dovesse spiegare come funziona l’abuso d’ufficio a un suo collega straniero, che gli direbbe «Direi che i sindaci, in Italia, hanno ...