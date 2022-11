Combinata nordica | Julian Schmid si impone nell’opening stagionale a Ruka Fuori dalla zona punti gli italiani

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si apre con un risultato a sorpresa la tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile di2022-2023, in corso di svolgimento afino a domenica 27 novembre.ha conquistato il primo successo della carriera nel circuito maggiore,ndosi nella Gundersen da 5 km dopo aver firmato il secondo miglior punteggio in mattinata sul trampolino. Il 23enne tedesco ha avuto la meglio sul giapponese Ryota Yamamoto (primo nel segmento di salto con 8? di vantaggio sul rivale) per poco meno di 6? grazie ad un forcing importante sull’ultimo strappo del tracciato di, mentre ha completato il podio in terza piazza a 11? dal leader il norvegese Jens Luraas Oftebro (partiva 4° a 45?testa) al termine di una bella rimonta ...

In casa Italia prestazione tutt'altro che convincente: il migliore è Samuel Costa , 36mo a quasi 4 di ritardo, 39mo Raffaele Buzzi , 47mo Aaron Kostner , 52mo Domenico Mariotti . Foto: LapresseAl comando del Provisional Competition Round nella tappa d'esordio per la stagione 2022/23 di Coppa del mondo dimaschile, c'è Mario Seidl . Dal trampolino finlandese HS142 di Ruka, l'austriaco ha totalizzato 159.6 punti, precedendo i norvegesi Jarl Magnus Riiber (149.6 e 0 40 di differenza) e ...