Combinata nordica | Coppa del Mondo Ruka 2022 | Ryota Yamamoto in testa | sbaglia Riiber! Italiani fuori dalla top-30

(Di venerdì 25 novembre 2022) Subito sorprese nella prima tappa delladeldi-2023. Nell’apertura in quel di, il salto ha visto condizioni meteo avverse per gli ultimi numeri e dunque i favoriti che sono rimasti arretrati in vista della prova di fondo. Al comando troviamo il giapponese. Miglior distanza di giornata per il nipponico (molto sbilanciato, tra le due prove, su quella dal trampolino): 143,5 metri e 159.4 punti totali. Alle sue spalle troviamo a soli otto secondi di ritardo il teutonico Julian Schmid. Più staccati tutti gli altri: dall’austriaco Mario Seidl, a 44”, al norvegese Jens Luraas Oftebro (45”) fino ad arrivare al teutonico Eric Frenzel, quinto a 52”. Da dimenticare il salto di Jarl Magnus Riiber: ...

Al comando del Provisional Competition Round nella tappa d'esordio per la stagione 2022/23 di Coppa del mondo dimaschile, c'è Mario Seidl . Dal trampolino finlandese HS142 di Ruka, l'austriaco ha totalizzato 159.6 punti, precedendo i norvegesi Jarl Magnus Riiber (149.6 e 0 40 di differenza) e ...Molto più equilibrio alle spalle di Riiber, con il connazionale Jens Luraas Oftebro che ha collezionato appena 0,8 punti in meno. Seguono tutti i migliori specialisti del trampolino (con la sola ...Al comando del Provisional Competition Round nella tappa d’esordio per la stagione 2022/23 di Coppa del mondo di combinata nordica maschile, c'è Mario Seidl.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...