Ciclone mediterraneo nel weekend | nubifragi e venti di tempesta al Sud

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – A un mese dal Natale il freddo non è ancora arrivato, in compenso il maltempo di stampo autunnale colpirà le regioni meridionali per tutto ilcon potenziali fenomeni alluvionali. Un nuovoinfatti si approfondirà sul Mar Tirreno generando piogge torrenziali, specie verso la Calabria ionica condi. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, avvisa infatti di prestare la massima attenzione al nuovo, già dalle prossime ore: nel dettaglio le prime piogge, a tratti forti, arriveranno in Sardegna e poi verso Liguria di Levante ed Alta Toscana, dal pomeriggio. Anche sul settore tirrenico tra Lazio e Campania giungeranno i primi rovesci, in particolare in serata. La giornata peggiore però sarà il sabato con possibili...