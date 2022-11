Ciclismo | Sonny Colbrelli | ' È sempre più difficile accettare il ritiro' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il bresciano torna sulla decisione (forzata) di smettere: 'Seguo tutte le corse e fa male, ma devo pensare alla mia nuova ...Prosegue: "Quando guardo le corse, e non ne ho persa neanche una, fa male al cuore e alla testa non essere lì con i miei compagni di squadra, non essere lì a giocarmi le vittorie e a vincere per il ... Ciclismo, Sonny Colbrelli: "È sempre più difficile accettare il ritiro" Il bresciano torna sulla decisione (forzata) di smettere: "Seguo tutte le corse e fa male, ma devo pensare alla mia nuova vita" ...Sonny Colbrelli rivela di aver sentito Christian Eriksen alla ... Ero al massimo della mia carriera: 4-5 anni di grande ciclismo le avrei avute. E, non giriamoci tanto in tondo, anche di guadagni: ma ...