Ciclismo | Nairo Quintana | ' Ho scelto la squadra per il 2023' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il colombiano scioglie solo in parte le riserve per il futuro: 'Non posso dire quale team. Probabilmente disputerò Giro e ...

Il colombiano scioglie solo in parte le riserve per il futuro: 'Non posso dire quale team. Probabilmente disputerò Giro e ...Non vi sono altre informazioni certe in merito al futuro diQuintana. Il vincitore del Giro d'Italia 2014 e della Vuelta a España 2016, nel frattempo, ha sicuramente rifiutato l'offerta del Team Medellin, compagine Continental sudamericana che non poteva ...El futuro de Nairo Quintana sigue en el aire. El ciclista colombiano afirma que ya tiene un acuerdo cerrado con un equipo de la máxima división del ...El ciclista colombiano Nairo Quintana se bajó este miércoles de la bicicleta para desfilar en una pasarela en Bogotá en la que presentó su línea de ropa deportiva y debutó como empresario de la indust ...