Christensen | “Giroud è uno dei migliori al mondo È fortissimo in area”

Commenta per primo Il difensore della Danimarca,contro la Francia avrà modo di riabbracciare l'attaccante del Milan,(suo ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea) e Dembelé , ora al Barcellona.Hernandez; Griezmann; Mbappè,. Ct: Deschamps DANIMARCA (3 - 4 - 3) : Schmeichel; Andersen, Kjaer,; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Dolberg, Skov Olsen. Ct: Hjulmand.Intervenuto in conferenza in vista della gara con la Francia, Christensen, difensore del Barcellona, ha parlato così di Olivier Giroud: "Direi che Olivier è uno dei migliori ...ll difensore della Danimarca, Christensen ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Danimarca e Francia ll difensore della Danimarca, Christensen ha parlato in conferenza stampa in vist ...