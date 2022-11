Chiara Ferragni in lingerie attaccata dagli haters | “Tuo marito si in***za”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 25 novembre 2022)è di nuovo nel mirino degli. L’imprenditrice digitale ha postato sui suoi canali social alcune foto in intimo, come quelle che già qualche settimana fa avevano destato lo scontento dei followers. I commenti di dissenso sono tanti per le foto osé della, che risponde a tono, come sempre. Le critiche Alcuni dei commenti che si leggono sotto il post: “Che bisogno c’era? Vederti così mi fa solo pensare che, noi ragazze degli anni Settanta, abbiamo sbagliato e mi fa tanta tristezza.”, “Cosa ti succede”?, “Guarda che tuosi inc***a, non farlo arrabbiare”, “Cosa non si fa per apparire e prendere like”.larisponde alle critiche con un video. La risposta diIl video di ...