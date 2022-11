Chi ha vinto Don’t forget the lyrics | montepremi | chi è il campione della finalissima

(Di venerdì 25 novembre 2022) Adriano Mariotti è ildithe. Il concorrente si è aggiudicato ladel programma in onda ogni sera nel pre serale del Nove e condotto da Gabriele Corsi. Adriano ha ancheildi 12.000 euro che si somma a quanto giànel corso delle precedenti puntate e in particolare in quest’ultima settimana, quella che ha visto sfidarsi tutti i campioni di questa edizione del format che vede i concorrenti sfidarsi a colpi di canzoni. Per lui anche il trofeo il microfono d’oro, simbolosua vittoria qualedei campioni. su Il CorriereCittà.

