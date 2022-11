Cherson liberata torna sotto attacco dei raid russi | scatta l’evacuazione degli ospedali | «Troppi missili»

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 novembre 2022) Continuano i bombardamenticontro, città del sud dell’Ucrainatail controllo di Kiev, ma che ihanno ripreso ad attaccare. I pazientisono stati fatti evacuare in altre città, secondo quanto annuncia il capo dell’amministrazione regionale Yaroslav Yanushevich su Telegram. I bambini che erano in cura all’ospedale clinico regionale disono stati trasferiti a Mykolaiv per continuare a ricevere le cure mediche necessarie. Anche i pazienti in cura all’istituto regionale psichiatrico sono stati evacuati. Il capo della regione precisa anche che «100 persone saranno curate a Odessa». Nei bombardamenti delle forze russe sono stati diversi i feriti e le vittime. Secondo gli ultimi dati disponibili, sono ...